Jazmín Pinedo se mostró muy feliz por todos los proyectos que ha realizado durante este 2019 y contó que tiene muchos planes, personales y laborales, para el próximo año.

En conversación con diario Ojo, la 'chinita’ contó que se encuentra feliz con su familia y confirmó que le gustaría volver a ser mamá en el año 2020: “No tengo nada de qué quejarme, yo tengo todo lo que una persona feliz podría desear: tengo una familia maravillosa; una hija sana, fuerte; tengo trabajo, he podido solventarme y ser independiente. Tengo todo lo que tal vez ni siquiera habría imaginado”.

De otro lado, Jazmín Pinedo dijo que no tiene que ponerle GPS a Gino Assereto porque no es su dueña: “Seis años juntos. Yo no tengo que chequear a nadie, cada uno de nosotros es adulto y se cuida solito. Si yo tuviera que estar cuidando a alguien...”.

Según la conductora de “Mujeres al mando”, respeta a su pareja y permite que sea él mismo, pero siempre con respeto. “Él es un ser humano común y normal, tiene derecho a salir, estar con sus amistades o con quien a él se le da la gana. Tal vez no muchas personas compartan mi forma, pero en mi relación nadie es dueño de nadie y cada uno tiene la posibilidad de, a pesar de estar en una relación donde tiene que haber respeto, desenvolverse como uno es. Uno no puede dejar de ser lo que es realmente por su pareja, porque al final lo único que estás haciendo es tapar y poner bajo la alfombra”, precisó.

“Si vas a estar cuidando al hombre de las tentaciones, imagínate a la primera que salga se te escapó, no vuelve nunca más. Déjalo que salga y si mete la pata, que la meta y ya no pierdes el tiempo”.

Asimismo, Jazmín Pinedo respondió que no sabe si perdonaría una infidelidad: “No te podría decir ni sí ni no porque depende del momento y de la situación que estés viviendo. Es bien difícil, tienes que estar en los zapatos de la persona”.

