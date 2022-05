¿Jazmín Pinedo piensa lanzarse como cantante? Ella sorprende con este video

La conductora de Espectáculos, Jazmín Pinedo, ha sorprendido a más de uno con sus dotes en el canto. En esta oportunidad, la popular chinita publicó un video entonando el tema “Travesuras” de Nicky Jam, obteniendo varios halagos por parte de sus seguidores.

El video ha logrado remecer su cuenta de Facebook en donde ha sido reproducido más de 11 mil veces, tiene más de mil comentarios y más de 160 mil reacciones entre "Me gusta", "Me encanta" y "Me divierte".

"Cantas bonito chinita me gusta como cantas eh", "Jazmín Pinedo cantas hermosooo !!! qué importa si eres cantante o no, lo bueno es que lo quieres compartir con nosotros los que te queremos. !Muchas gracias!" y "Me encanta tu forma de ser. Directa sencilla buena mamá y muy responsable en su día a día. Muy bonita voz. Te admiro Jazmín siempre te veo cuando llegó de la guardia", fueron algunos de los comentarios.

Pero, ¿Jazmín Pinedo tiene planeado lanzarse como cantante? Pues no, simplemente le gusta cantar y compartir este tipo de videos con sus fans. "Estos videos los subo a mis redes sociales para divertirme, porque yo así la paso chévere con los fans que me siguen y me piden este tipo de cositas para pasarla bien. No soy cantante ni nada por el estilo", dijo durante Espectáculos.

