Jazmín Pinedo recuerda asalto: "Me pusieron una pistola en la cabeza" | VIDEO

La conductora de "Mujeres al Mando", Jazmín Pinedo, recordó el asalto que sufrió hace muchos años y razón por la cual aún se siente desprotegida cada vez que maneja su auto.

Según contó Jazmín Pinedo, este hecho ocurrió hace muchos años atrás, cuando iba en un auto con una persona. A ella le pusieron una pistola en la cabeza, mientras a su acompañante lo golpearon.

"Depende mucho de tu personalidad. Por ejemplo yo recuerdo que estaba en un auto y me pusieron una pistola en la cabeza y solo bajé la mirada y empece a respirar. Al chico que estaba a mi costado lo bajaron del auto y lo empezaron a golpear, yo miré de costado y vi cómo le reventaban la cara y bajé la mirada y el hombre me decía: "pero habla, dime algo", y yo no reaccionaba".

Jazmín Pinedo contó que al igual que a Rosángela Espinoza, el delincuente empezó a tocarla, por lo que es un recuerdo que te trauma de por vida.

"Luego el hombre empezó a tocarme y es una sensación que no se te olvida nunca. Yo después de eso, que fue hace años, tengo un trauma. Yo nunca bajo las lunas y cada vez que alguien se acerca a mi auto, siempre salto. Te quedas traumada", añadió.

