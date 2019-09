Jazmín Pinedo se pronunció sobre las burlas de Rodrigo González por el bajo rating del programa “Mujeres al mando” frente a la competencia, “El show después del show”. “Hay un montón de marcas que están apostando por nosotras. Cada día se van sumando, y eso es súper bueno, la competencia siempre es buena. El que decide es el público”, expresó.

-¿Qué opinas de la burlas de Rodrigo González?

Yo no hablo sobre eso, yo he tenido la oportunidad de conversar con él. Siempre digo que en temas que no entro prefiero no participar. Cada uno resuelve sus cosas.

-¿No te sientes aludida? ¿No te salpican los comentarios?

No, yo no tengo por qué sentirme aludida, no sé a quiénes les salpica. Creo que es un tema que le compete a otras personas (Karen Schwarz y Cathy Sáenz, a quienes “Peluchín” calificó de “moscas muertas” en sus redes sociales).

- ¿No crees que sea fuerte que las tilde de “mosca muerta”?

Yo no voy hablar de cosas que a mí no me competen

Nuevo Programa de Latina " Mujeres al mando", conducido por jazmÌn Pinedo, Magdiel Ugaz y Karen Schwarz.Fotos/Gonzalo CÛrdova. 76874 Gonzalo CÛrdova | Gonzalo CÛrdova

- Pero ¿no te molesta?, ¿no has conversado con la producción con Cathy?

Como te repito, yo no voy hablar de cosas que a mí no me competen, no voy hablar de cosas que no me competen, ahorita me estas tocando un tema que no me compete

- ¿Has conversado con Rodrigo?

Sí, siempre he conversado con él, de hecho hemos trabajado juntos en Latina bastante tiempo y siempre ha habido esa buena onda, continua esa buena onda

- ¿Cómo tomas la competencia?

Bueno yo creo que siempre es bueno la competencia, aparte sabes qué, creo que al final, el que decide es el público, ellos tienen más oportunidades de ver más cosas, creo es un tema que ve directamente de la producción, eso siempre lo he dicho

- Pese a que le doblan en rating están en cifras de 10…

Qué bueno, que gusto. De hecho que América es una antena distinta al de Latina, creo que cada uno tiene su público y los números solo le deben preocupar al productor

- Ethel también ha cambiado el contenido de su programa, toca más temas de espectáculo…

Bueno me encantaría poder decirte más, pero no lo veo.

-¿Qué cosas se vienen para ti?

Había dejado de lado el tema de la actuación por un tiempo, pero justo ahora ya firmé un proyecto. ¿Si es una película con la hermana de Julia Robert donde estará "Melcochita"? No puedo dar detalles, pero hay dos proyectos de cine. Uno ya está cerrado y el otro en negociaciones.

El lunes "Mujeres al mando" sumó 5.2 puntos. Ayer Cathy Sáenz emuló a María Conchita desde el Mercado Modelo 1 de Surquillo.

Jazmin Pinedo Gerardo Marín | Gerardo Marín

- Se especula que estarías embarazada, ¿eso es cierto?

Ay de seguro me han visto gorda porque dejé la dieta, pero no, no soy yo. Me encantaría poderles darle esa noticia, ustedes saben que me muero por ser mamá, esta entre mis planes y espero que se pueda dar pronto, pero solo depende Diosito.

- ¿Sigues en tratamiento?

Ya lo acabe hace una semana

- Entones ¿en cualquier momento puede ser?

Esperemos, esperemos.