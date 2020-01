La conductora de televisión, Jazmín Pinedo, se pronunció luego de que a través de las redes se especulara de que ella le había mandado una indirecta a Gino Assereto al cantar una canción de la salsera Daniela Darcourt,

Jazmín Pinedo cantó “Señor mentira” de Daniela Darcourt y entonces empezaron los comentarios en las redes, pero la popular “Chinita puso el parche".

“Me encanta la canción de Daniela Darcourt y no significa nada, solo me gusta. Ya sé como es el negocio. Por eso cuidado con la canción que me pongan”, dijo Jazmín Pinedo en “Mujeres al Mando”.

Luego decidió bromear. “Por qué crees que solo el hago promoción a las canciones de Jota, por qué no puedo escuchar otra música”.

Eso sí, Jazmín Pinedo dejó en claro que a ella le encanta cantar cualquier tema. “A mí me encanta cantar. Para mi la música te modifica el estado de ánimo. La comida es la felicidad en mi vida, pero la música me encanta”.

Jazmín Pinedo niega indirecta para Gino Assereto - Diario Ojo