Jazmín Pinedo no solo desaprobó la actitud agresiva de Nicola Porcella contra su expareja Angie Arizaga. La conductora de ‘Mujeres al mando’ también reveló lo que le dijo el modelo cuando fue al circo de “Esto es guerra”, durante la tarde del domingo, cuando ya se especulaba la difusión del primer vídeo, donde él era el protagonista.

“La tarde del domingo, yo fui al circo, y escuché estos rumores, así que me acerqué y le pregunté si era cierto. Él mirándome a los ojos me dijo que era mentira. Al siguiente día, me levanto y me doy cuenta de lo que estaba pasando, lo vuelo a llamar y él me dio la misma explicación a mí”, contó durante su programa.

“Con el dolor de mi corazón, porque si es difícil criticar personas que no conozco, es aún más difícil criticar a personas que sí conozco, con las que no estoy para nada de acuerdo”, agregó la ‘chinita’.