Jazmín Pinedo revela nuevo dato sobre Jefferson Farfán y Yahaira Plasencia tras ampay | VIDEO

La conductora de "Mujeres al Mando", Jazmín Pinedo, reveló un nuevo dato sobre Jefferson Farfán y Yahaira Plasencia tras el ampay de Magaly Medina.

La popular "Chinita" dijo haber tenido contactos con una fuente cercana a Jefferson Farfán, quien le habría dado este nuevo dato, luego de que se viera a la salsera y a su agrupación en el departamento del futbolista en Miraflores.

"Alguien muy, muy cercano, osea fuente de primera mano, me dice que lo único que se puede decir es que ellos están tranquilos", contó Jazmín Pinedo en su programa.

Aunque no pudo decir quién le dijo tal información, Jazmín Pinedo añadió: "No se puede decir la fuente, las fuentes no se revelan, pero es lo único que me ha dicho. No me ha dicho que no están o están mintiendo. Lo que me ha dicho es que ellos dos, osea en conjunto, están tranquilos".