Durante el programa “Mujeres al Mando”, Jazmín Pinedo hizo una sorpresiva revelación sobre como era antes la convivencia con Gino Assereto.

La popular “Chinita” contó que antes de mudarse, en su antigua casa, cada quien tenía su propio cuarto y que cuando uno de ellos quería estar con el otro, entonces iba al cuarto de esa persona.

“Yo hacía eso. En la casa que vivíamos antes, yo tenía mi cuarto, él tenía su cuarto y siempre dormíamos juntos pero cada uno tenía su cuarto y si un día alguno de nosotros quería estar tranquilo, cada uno se iba a su cuarto. Osea el que quiere, gatea al otro cuarto”, contó Jazmín Pinedo.

La conductora de “Mujeres al Mando”, explicó el motivo de por qué esa decisión.

“Gino llega a las 10 de la noche, casi 11 y yo a las 8 yo ya acosté a Kalessi y el ojo no me da más y me duermo y a las 11 él hace bulla y eso es mucho conflicto y me costaba un montón. Entonces cada uno hacía su vida y cuando terminaba sus cosas, entonces gateaba”.

Jazmín Pinedo hace inesperada confesión sobre la convivencia con Gino Assereto -diario OJO