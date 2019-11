La popular chinita, Jazmín Pinedo, respondió a través de Instagram si aún mantiene una relación sentimental con Gino Assereto, pues no publica continuamente fotos con el guerrero.

Jazmín Pinedo confesó estar cansada de que le hagan esta pregunta, pues el Instagarm es de ella y no de Gino Assereto, a quien no le gusta exponerse mucho.

“Les quiero confesar que estoy harta que me pregunten lo mismo. Este Instagram es mío y no es de Gino y a Gino no le gusta las redes sociales, no le gusta que le graben”, respondió a través de un Instagram Storie.

Luego añadió: “No le gusta las fotos y eso no significa que me haya peleado, que me haya divorciado, ni me he casado”.

Jazmín Pinedo y Gino Assereto aún mantienen una relación y conforman una de las familias más estables.

jazmin pinedo