Jazmín Pinedo apareció en el segundo bloque de ‘Mujeres al mando’, sin imaginar que sería cruelmente troleada por una de sus compañeras de conducción, Cathy Sáenz, luego de decir que se había disfrazado de “calabaza”.

La popular ‘chinita’ mostró su sexy outfit, un vestido de color naranja que le quedaba muy bien, pero con una enorme calabaza en las manos, que fue lo que más llamó la atención de su atuendo.

“¿Por qué han venido de negro? ¿Dónde está su alegría? Ay, yo me vine como una calabaza”, comentó en vivo. Y a los segundos, Cathy Sáenz no dudó en trolearla al decir entre risas: “Ay, china tú también te la buscas, ¿no?”, generando que hasta el propio Dj colocara la música característica cuando se trolea a alguien, “turn Down for what”.

Como se sabe, Magaly Medina ha criticado a las presentadoras de ‘Mujeres al Mando’, llamando al programa “Neuronas al mando”. Inclusive, la popular ‘Urraca’ se dirigió a Jazmín Pinedo diciendo: “Tú no eres periodista porque eres boba, eres tonta, porque estás ahí de favor. Eso de tener seis animadores, Dios mío, debe ser que con una no es suficiente, no hay cerebro suficiente. Por eso ponen seis a ver si entre todas hacen un poquito de neurona cada una y sumadas las seis dan una neuronota”, expresó la conductora.