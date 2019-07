Jazmín Pinedo a Sheyla Rojas: "A mí también me gusta la plata pero si me la consigo yo sola"

Jazmín Pinedo volvió a enviar un contundente mensaje a Sheyla Rojas por el polémico romance que mantiene con un empresario libanés que sería millonario.

Y es que Sheyla Rojas ha sido duramente criticada por supuestamente ser una mujer interesada en el dinero, por lo que la rubia admitió que en efecto es algo que le gusta.

"¿Quién dice que no (me gusta el dinero)?, obvio que me gusta, como a ti y a todos mi rey, quien diga que no miente", señaló Sheyla Rojas en Instagram.

Jazmín responde

Durante el programa 'Mujeres al mando', Belén Estevez felicitó a Sheyla Rojas por su nuevo romance: "A todos nos encanta la plata, y si tiene la posibilidad de estar con un millonario, como hemos visto que ella siempre ha querido, que lo disfrute".

Por su parte, Jazmín Pinedo aseguró que a ella también le gusta el dinero, pero prefiere conseguirlo con su trabajo.

"A mí también me gusta la plata, pero me gusta en mi cuenta de banco y si me la consigo yo solita", sostuvo la conductora.

Por su parte, Mirella Paz cuestionó las declaraciones de Sheyla Rojas, pues todo lo que estaría disfrutando es con el dinero de Fidelio Cavalli: "A ella le gusta la plata pero, ¿ella está ganando dinero allá? ¡Esa no es su plata!".