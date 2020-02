La actual conductora de “Esto es Guerra”, Jazmín Pinedo, se destapó en una entrevista con un medio local y reveló detalles de su vida privada que aún mantenía guardados bajo siete llaves.

Y es que la popular ‘Chinita’ contó un poco el proceso de su separación con el chico reality y padre de su pequeña hija Khalessi, Gino Assereto.

“Gino y yo mantenemos una muy buena relación, a pesar de que mucha gente no lo entienda. Cuando decidimos hacer esto (comunicar su separación) fue después de haber pasado por nuestro propio proceso privado y luego pasar el proceso público”, comienza contando Jazmín a Trome.

Asimismo, la expresentadora de “Mujeres al Mando” manifestó que lo último que quiere ahorita es enamorarse o entablar algún tipo de relación sentimental con alguien, ya que su principal motivo es su hija.

“Lo último que quiero ahorita es una relación en mi vida. Tener una relación no es sencillo, es una carrera de largo aliento, es ponerle empeño y ganas. Ser soltera tampoco es fácil, porque nunca sabes por qué se te están acercando. No puedes ni tomar el té con nadie porque ya te están ennoviando, así que he optado por estar encerrada en mi casa”, expresó la exchica reality.

Jazmín asegura que está en una etapa de su vida donde siente que el amor es un estrés y una complicación, porque sus objetivos en estos momentos son otros.

“La verdad que esos temas (volver a enamorarse) me dan estrés, hasta ganas de bostezar, porque tengo muchas cosas que hacer. Mi principal labor es estar con mi hija y enseñarle lo bonito del mundo, así que no tengo tiempo para el amor. Estoy en una etapa donde el amor, claramente, no es mi prioridad”, contó Pinedo.

