Jazmín Pinedo aseguró que siempre estuvo empoderada y gracias a su esfuerzo, constancia y evolución pudo brillar en la televisión, como en su vida personal. Ella asegura que las personas no están acostumbradas a que sea una mujer que demuestre confianza, por lo que siempre esperan verla insegura, aunque casi siempre fracasan.

“Me siento empoderadísima desde antes que eso se convirtiera en una moda”, dijo la exconductora de televisión en la revista Cocktail, en el que agregó que siempre buscó ganarse un nombre propio y de empoderar a las mujeres que la siguen.

Jazmín participó en el festival Empower 2022, que tuvo como objetivo el empoderamiento de la mujer. Durante la entrevista, Jazmín Pinedo recordó que realizó cosas que jamás pensó, como el grabar una canción que estuvo por todos lados e, incluso, hizo giras internacionales. Luego llegó la etapa que revolucionó su trayectoria con su ingreso a “Esto es guerra”, el reality más visto de la televisión peruana.

“La fama no llegó sola, puesto que las críticas siempre prevalecen. Tengo una forma distinta de llevarla. Respeto mis ideas y las defiendo”, señaló. Mencionó que le guarda un gran cariño al programa de competencia porque, además, ahí conoció al padre de su hija Khalessi, Gino Assereto, con el que tiene una muy buena relación.

“Quedé embarazada y decidí dar un paso al costado. No obstante, debo resaltar que tuve bastantes oportunidades de hablar por el micrófono. Esto me permitió que alguien volteara u diga ‘ella tiene la capacidad de presentar un espacio en televisión’”, refirió.

Además, confesó que no dudó ni un minuto estar en el spot del reality “Esto es guerra” por sus 10 años. “Cuando me comentaron que se venían los 10 años y si cabía la posibilidad de que apareciera en el spot promocional, yo acepté sin pensarlo. No inicié en el formato, pero fui una figura importante gracias al público”, comentó.