Jazmín Pinedo sufre acoso cibernético: "No puedo más y no pararé hasta meterla presa"

Jazmín Pinedo sorprendió al revelar que es víctima de acoso cibernético desde hace dos años, tal y como lo han relevado algunas personalidades del espectáculo.

"Soy acosada, esto se está saliendo de control, porque no solo se mete conmigo, también le escribe a mis compañeros de trabajo, a Gino (Assereto), a su mamá y a mi entorno familiar las 24 horas del día y no puedo dormir tranquila”, dijo durante la emisión de su programa 'Mujeres al mando'.

La popular 'chinita' aseguró que esta persona le escribe todo el tiempo, y ya le ha advertido que no parará hasta meterla presa.

"Me escribe a las 8 de la noche, a las 10 de la noche, a las 1 de la madrugada, a las 3 de la mañana, a las 5 de la mañana, 7 de la mañana, al mediodía. ¿En qué momento descansa? Es un acoso constante, me siento fastidiada, frustrada y no puedo más. Ya le expliqué a esta persona que estoy detrás de su IP y no pararé hasta meterla presa. Lo que está haciendo no es correcto, es enfermizo y no es legal. No me quedaré tranquila hasta dar con su paradero”, contó.

