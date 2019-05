Cibernauta insulta a hija de Jazmín Pinedo y ella revela qué hizo para que le pidiera disculpas

Jazmín Pinedo contó la amarga experiencia que vivió con un usuario que le dejó mensajes terribles debajo de la fotografía que publicó junto a su hija en Instagram. La popular 'chinita' se sintió completamente indignada y por eso reveló lo que tuvo que hacer para que el cibernauta deje de comentarle cosas negativas.

"Un tipo empezó a escribir cosas terribles en una foto que yo tengo con mi hija. Lo que yo hice fue meterme a su cuenta y vi que tenía fotos con una niña. Me imagino era su sobrina o su hija. Entonces yo le escribí debajo de esa foto", fue lo primero que dijo.

Pero cuando le escribió no hizo lo mismo que el 'hater', sino todo lo contrario. "¿A ti no te gustaría que yo haga lo mismo que tú estás haciendo con una pequeña? Y lejos de hacer una tontería como esa, le deseo a esta niña un mejor ejemplo de vida y no un monstruo que insulta a niños", le dejó en los comentario.

Al borrar los comentarios de Jazmín Pinedo, el cibernauta se retractó y le pidió disculpas a la conductora. "Al final terminó ofreciéndome disculpas y pidiéndome perdón y que no lo exponga, que se equivocó. Ese es el problema de las redes sociales: la gente se cree poderosa cuando está en el anonimato, ¿pero si te ponen al frente?", sentenció.

HAY MÁS...