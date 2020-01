Conocida la separación de Jazmín Pinedo y Gino Assereto, el programa “Válgame” los llamó por separado para saber el motivo de esta decisión.

Al primero que llamaron fue a Gino Assereto, quien no dio declaraciones y se disculpó. Luego cortó el teléfono. “Discúlpame hermano pero no puedo hablar en este momento Discúlpame pero ahora estoy haciendo compras. Que tengas un excelente día. Cuídate”.

Lo propio hizo Jazmín Pinedo, conductora de “Mujeres al Mando”, quien no dio detalles de su separación y añadió que no hay más que decir que lo que dice el comunicado que enviaron.

“Yo no tengo nada que decir, la verdad yo te agradezco un montón. Muchísimas gracias por la preocupación. Yo entiendo a la perfección tu trabajo, pero no tengo nada más que decir, más de lo que dije en el comunicado (...) No vamos a decir absolutamente nada”, acotó.

Jazmín Pinedo y Gino Assereto pusieron fin a una relación de más de seis años, pero al parecer se llevan bien por el bienestar de su hija.

Gino Assereto y Jazmín Pinedo - Diario Ojo