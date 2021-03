Al parecer las imágenes del presunto acoso que habría vivido Fátima Segovia por parte de una de los integrantes de “JB en ATV” vestido como gato ‘Silvestre’ durante la entrevista al candidato a la presidencia de la República Rafael López Aliaga, no sería la única vez.

En “Amor y Fuego” mostraron imágenes de una anterior sketch en el que el mismo personaje vestido del gato ‘Silvestre’ incomoda a Fátima Segovia.

En esa oportunidad, Fátima Segovia también fungía a reportera y estaba con pantalón jean. Además, en todo momento se ve al gato ‘Silvestre’ molestándola y hasta abrazándola, como invadiendo su espacio.

Al respecto, Jorge Benavides no se ha pronunciado al respecto y tampoco ha revelado quien es el cómico o trabajador de su staff detrás del disfraz del gato ‘Silvestre’.

Tras difundir estas imágenes, Rodrigo González pidió no minimizar el hecho y arremetió contra Magaly Medina luego de que ella dijera en su programa que no veía acoso: “es un gato enamorado, yo no le llamaría acoso, pero sí lo llamaría algo fastidiosito”.

