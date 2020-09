Tras romper su silencio en una entrevista con el programa “Modo Espectáculos”, Jean Deza volvió a arremeter contra su expareja, Jossmery Toledo, pero esta vez en el programa “Magaly TV La firme”.

En el adelante del programa que se emitirá este martes por la noche, se anuncia que Shirley Arica se presentará en el set de Magaly Medina para contar todos los detalles de su relación con Jean Deza.

Asimismo, se confirma que Jean Deza declaró para el programa y habló de su ropa interior: “Mis calzoncillos valen más caro que todos sus calzones juntos”, se le escucha decir al futbolista en el breve avance.

Tras la entrevista de Jossmery Toledo con Magaly, Jean Deza desató toda su furia contra la ex PNP.

“Es una malagradecida, eso es lo único que me fastidia. Yo le cambié la vida a ella, de San Juan de Lurigancho a San Isidro, pero la señorita sabe todo lo que he dado, ella nunca ha tenido tanta plata”, dijo en el programa de Latina.

Según Jean Deza, Jossmery Toledo le pidió dinero para terminar la relación: “¿Tú sabes por qué ella tiene esos moretones? Los tiene porque no me dejaba dormir, ella me agarraba y yo como hombre: ‘suéltame, déjame dormir’. Quería 20 mil soles para dejarme. Me dijo: 'dame mil soles por indemnización”.

Avance Magaly TV La firme - diario ojo

VIDEOS RECOMENDADOS

Jean Deza afirma que pagó ‘arreglito’ de Jossmery Toledo

Jean Deza sobre la sonrisa de Jossmery Toledo - diario ojo

TE PUEDE INTERESAR