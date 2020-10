Luego que Jean Deza fuera ampayado con una joven dentro de su auto, salió a la luz quien fue la fémina que lo acompañaba y se tapaba el rostro cuando las cámaras de Amor y Fuego la descubrieron con él. De acuerdo a su expareja Jossmery Toledo, ella es una cheffa trujillana, quien acusó al futbolista de agresión física.

Ella responde al nombre de Andrea Castillo, quien también fue su pareja de Deza. “Creo que ella también lo denunció por agresión”, indicó la expolicía. Tras ello, Rodrigo González se mostró más que sorprendido y le pidió a su producción que verificara la información.

Es así que mostraron un post de Facebook del semanario Hildebrant en sus Trece, que evidenciaba la denuncia. En la publicación citan el testimonio de Andrea Castillo, quien indicó que Jean Deza la golpeaba constantemente de manera salvaje y hasta la amenazó de muerte.

“Me golpeó varias veces con una escoba en el brazo, me tiró puñetes, caí al piso y empezó a patearme. Me ahorcaba y decía que iba a matarme, que se iba a desgraciar. Me defendí y escapé, me encerré en el baño una hora para que se calmara. No era la primera vez que me agredía”, dijo la joven hace unos meses para el referido medio.