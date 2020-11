Elva Vracko, expareja de Jean Deza y madre de su hija, volvió a pronunciarse sobre el futbolista y sorprendió al contar que él le pidió retomar la relación sentimental.

Según contó, el jugador de Binacional le dijo “para volver” culminado sus romances con las modelos Jossmery Toledo y Shirley Arica.

“Jean me dijo para volver hace unos días. La última vez habrá sido hace una semana que me dijo... él me ve como la persona que lo puede centrar. Pero ni yo ni nadie lo vamos a poder centrar”, contó al programa “Amor y Fuego”.

Gigi Mitre le preguntó si Jean Deza le estaría condicionando el pago de la manutención de su hija al hecho de que ella no acepta retomar la relación.

“No me lo dice, pero creo que sí. El mes pasado dio completo, la mensualidad completa y este mes no da, pero yo no pienso volver con él, será el padre de mi hija, pero no. Jean y yo no vamos a estar nunca, él es de los chicos que no te quieren soltar nunca”, agregó.

Elva Vracko hace revelaciones sobre Jean Deza | OJO

