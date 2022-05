El 26 de mayo de 2022, Dayanna Lavado denunció al cantante de You Salsa, Jean Pierre Puppi, por haberla agredido físicamente. El programa “Magaly TV La firme” también consultó la versión del artista, quien admitió que golpeó a su expareja, pero aseguró que no tuvo intención de hacerlo.

“Él insistía que era una p***, una c***** y me tomó del cuello, me alzó con la mano y me zampó así con la mano acá en la cara. Uno llegué a cubrirme, pero los otros tres sí me cayeron aquí mismo”, dijo Dayanna Lavado al recordar cómo reaccionó el padre de sus hijos al revisar su celular.

“Me dice que quiere revisar mi celular, es donde me lo quita de las manos, se va, yo voy detrás de él a pedirle mi celular, me dice pen****, una p**** y me decía que yo lo creo hu****”, acotó la denunciante.

“Si yo le hubiera querido pegar, hermano, ¿tú qué crees? ¿que solamente le voy a hacer eso? Todo es mentira, lo que está diciendo es mentira”, fue la respuesta de Jean Pierre Puppi.

“Yo me entero de que ella sale y deja a mis hijas, yo no sé con quién las dejas, y yo lo que me molesta son mis hijas y le reclamé. Yo le quité el celular que yo lo compré porque vi que tenía mensajes de amistades mías”, explicó el artista.

Por su parte, Dayanna reveló cómo se dio la agresión: “Forcejeamos en el sillón, nos paramos, yo le cogí sus partes íntimas y le apreté para que me dé mis cosas, y es donde me metió otro empujón”.

Y aunque Jean Pierre Puppi negaba la acusación, terminó admitiendo que golpeó a su expareja, pero minimizó la agresión: “Se me aventó encima, que dame mi celular, yo le dije déjame leer, me apretó los genitales, tengo los arañazos. Ahí fue donde le metí un manazo, un manazo y tú sabes, brother, que un manazo de un hombre obviamente es fuerte. Si yo hubiera tenido intenciones de golpearla, de meterle un puñete o algo, hubiera sido peor, esa vaina ha sido un golpe que obviamente es mujer, es delicada”.

Fuente: ATV

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Susy Díaz revela que Florcita todavía no saca su bachiller: “Los hijos no hacen caso a la mamá”

Susy Díaz revela que Florcita todavía no saca su bachiller: “Los hijos no hacen caso a la mamá”