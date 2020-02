César Távara, primo de Jefferson Farfán, se comunicó con el programa “Valgame” y confirmó que su tío “Cuto” Guadalupe sí ayudó a la “Foquita".

“Mi tío Cuto ha sido como un padre para nosotros. Ha ayudado bastante a la familia, pero cuando dejó el fútbol, paró un poco”, contó César Távara.

El primo de Jefferson Farfán aseguró que nadie se quiere colgar de Jefferson Farfán ni de Yahaira Plasencia, sino que hablan con la verdad. “Muchas personas creen que nos queremos colgar, pero no, yo estoy feliz acá en Estados Unidos con mi familia”, indicó

“Antes de que aparezca esa señorita, era mi tío Cuto. Duele bastante como ahora son las cosas”, agregó César Távara.

Por otro lado, dijo que no cree que Yahaira Plasencia le vuelva a ser infiel a Jefferson Farfán y explicó el motivo. “No es que hable mal, pero todos saben. Yo no sé, no creo que vaya a perder esa oportunidad que se le ha presentado”.

VIDEOS RECOMENDADOS

Callao: Evacúan a pacientes por posible fuga de gas en hospital San José (VIDEO y FOTOS)

TE PUEDE INTERESAR