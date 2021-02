Luis ‘Cuto’ Guadalupe se pronunció sobre el video que colgó en sus redes sociales, donde aparece su sobrino Jefferson Farfán cuando era tan solo un niño. Y es que el exfutbolista aseguró que dicho mensaje “le salió del corazón”.

“Jefferson es mi familia y lo que hice me nació del corazón. No hay acercamiento, solo di ese paso para decirle aquí estamos los tuyos. En su momento hice algunos comentarios que a él no le agradaron, pero podemos volver a empezar”, dijo.

Por otra parte, Cuto se refirió a las palabras que dio Melissa Klug sobre la ‘Foquita’, ya que ahora está pasando mucho más tiempo con sus dos pequeños hijos.

“A veces hay gente que se te acerca por lo material y te aparta de los tuyos. Los fans piden eso porque les interesa que la familia esté unida, pero Melissa está haciendo su vida y él está soltero, la vida es así”, expresó a Trome.

