El futbolista de la selección peruana, Jefferson Farfán, ha vuelto a ser involucrado en un escándalo mediático y esta vez a causa de las recientes declaraciones de Samahara Lobatón Klug, la segunda hija de su expareja, Melissa Klug.

La jovencita se animó a defender a Jefferson Farfán y a pedirle a su madre, Melissa Klug, que deje de mentir.

Ante esta situación, Jefferson Farfán solo atinó a hablar de la familia, asegurando que “todo en familia es más lindo”.

No solo eso, Jefferson Farfán se fue de compras y lo hizo pensando en su familia. “Compre caserita, poco para diciembre, todo en familia es más lindo, a disfrutar. El 10 de la calle de shopping”, escribió desde Rusia y en medio del escándalo donde Samahara Lobatón salió en su defensa, destruyendo a su popular madre, Melissa Klug.

Samahara defendió así a Jefferson Farfán

“Llevo una buena relación con el papá de mis hermanos al igual que mis hermanas, es una persona con la que vivimos muchos años de nuestra vida, fue una figura paterna cuando lo necesitamos y con la cual voy a estar siempre agradecida”.

“Si mi mamá comenta o ataca al padre de mis hermanos yo no tengo que recibir ningún tipo de ataque porque yo no comparto lo que ella está haciendo, creo que todo tiene un límite. Ya han pasado 4 años de estas cosas y ya es demasiado para nosotros! Mis hermanos van al colegio y nosotras a la universidad, yo hablo por mi porque estoy cansada de los ataques y sus mentiras, lo reitero no comparto los ataques que ella hace, doy mi opinión porque son demasiados ataques y las peleas se resuelven en 4 paredes y creo que ya está de más seguir ventilando toda su vida privada”.