Luego de varios “ampays” de Jefferson Farfán y Yahaira Plasencia, además del viaje a Cuba que realizaron a principios del mes de septiembre. La hija del futbolista dejaría entrever que aprobaría la relación de su papá con la salsera.

Los rumores de que hay una excelente relación con la hija mayor de la ‘Foquita’ aumentan debido a que Maialen sigue en Instagram a Yahaira, inclusive le da likes a las publicaciones que realiza la cantante.

Como se aprecia en la captura, la salsera publicó un vídeo de un nuevo cambio de look en redes sociales, y Maialen es una de las que le dio corazón al post.

No solo la hija mayor de Jefferson Farfán mantendría una buena relación con Yahaira Plasencia, también existe una gran cordialidad entre la mamá del seleccionado y la familia de la ‘reina del totó’.

Sin embargo, esto no ocurriría con los hijos de Melissa Klug. “Si puede salir, viajar y tener prioridades, también que viaje con ellos, pues tenemos un acuerdo en el que pueden pasar dos viajes al año, ya que el papá no vive en Lima. Tengo cero contacto con él y su familia, entonces que medite y piense en los chicos. Adriano (su hijo mayor) no quiere ni hablar con él”, dijo la chalaca en su momento.