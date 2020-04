Los futbolista Jefferson Farfán y Paolo Guerrero volvieron a hablar de todo a través de Instagram y así como el “Depredador” le puso en aprietos a “La Foquita”, este último también lo hizo.

“¿Vas a retomar el casamiento que tenías pensado hace tres o cuatro años?”, le preguntó Jefferson Farfán a Paolo Guerrero.

A esto, Paolo Guerrero dijo: “Son procesos”. Esto generó la risa de la “Foquita”. “Oye me tienes hu**, me tienes harto con tus procesos. Proceso y proceso me tienes cansado. Ya basta con esa respuesta”, le dijo.

Paolo Guerrero explicó por qué dice que son “procesos”. “En este momento estamos bien, pero quien sabe que más adelante estemos mejor y amerite que nos tengamos que casar como todo ser humano”, enfatisó.

“He retomado una relación (con Alondra García Miró). La relación se pone madura, se confirma y de ahí viene el matrimonio”, añadió Paolo Guerrero, generando la risa de su compañero.

