Jefferson Farfán reapareció en un programa de televisión de Movistar Deportes y contestó una serie de preguntas, además de recrear la vez en que Waldir Sáenz no le dio propia cuando aún “La Foquita” era una niño y lavaba carros.

Próximo a estrenar su película “El 10 de la Calle”, Jefferson Farfán dijo que no puede contar mucho sobre las escenas, pero dijo que hay una cuando “Waldir no me da la propina. Le lavé el carro y no me dio la propina”.

Incluso se animó a recrear dicha situación con uno de los conductores y fue muy divertida como se puede ver en las imágenes.

Por otro lado, Jefferson Farfán reveló que próximamente se animará a visitar otros programas y que si antes no lo hacía era porque era muy tímido.

Finalmente contestó algunas preguntas pin-pon, entre ellas:

- ¿Jefferson, La Foquita, Jefri?: Jefri.

- ¿El idioma más complicado de aprender?: Ruso

- La familia es para ti..: lo mejor del mundo

- Paolo Guerrero es: El hermano que no tuve

- El mejor jugador con que jugaste: Paolo Guerrero

- Comida preferida: Ceviche

- El día más feliz de mi vida: El día que nacieron mis hijos

- ¿Copa América o Mundial?: Mundial

- ¿Qué significa tu mamá en tu vida?: Mi vida

- ¿Quién administra el WhastApp de la selección?: Era Ramos.

Jefferson Farfán reaparece en televisión - Diario OJO