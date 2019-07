​Jefferson Farfán le reclamó a Magaly Medina por decir que en la selección se burlan de él por Yahaira Plasencia │ VIDEO

El futbolista Jefferson Farfán envió su carta notarial a la periodista Magaly Medina, quien lo contó en pleno programa en vivo de Magaly TV La firme de la edición de ayer.

Sin embargo, un punto que llamó la atención y en el que Magaly Medina hace hinchapié es cuando dice que Jefferson Farfán le menciona el día en que la 'urraca' habló de él y dijo que sus compañeros de la selección peruana se burlan de él por, supuestamente, haber retomado su relación con la salsera Yahaira Plasencia.

La parte donde Jefferson Farfán reclama a Magaly Medina por burlas de sus compañeros de la selección peruana:

"Está haciendo suposiciones maliciosas respecto del trato que tendría con mis compañeros de la selección peruana de fútbol", leyó Magaly Medina, quien se defendió así: "como dije tengo informantes, acá como periodistas, especulamos, curioseamos y decimos lo que nos parece, es mi opinión, siempre lo digo, supongo cosas, ahora ¿ya no voy a poder suponer cosas?, en aras de la libertad, los periodistas podemos hacer eso, además es el tenor de mi programa ser jocosa, esto no es un programa serio, acá no hay hábito, yo soy como soy y siempre he hecho ese tipo de cosas".

Como se recuerda, Magaly Medina habló de Jefferson Farfán y mencionó cómo lo trataban sus compañeros de la selección peruana por, supuestamente, haber regresado con Yahaira Plasencia.