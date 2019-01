Jefferson Farfán envía audio y 'chotea' a modelo Daniela Arroyo: "Jamás iba a salir"

Gigi Mitre se comunicó con Jefferson Farfán vía WhatsApp luego que la joven Daniela Arroyo asegurara que conoció al futbolista en enero y habían quedado en salir al chifa. Sin embargo, al mostrar su celular, los conductores se percataron que la modelo y la 'Foquita' conversaban desde junio del año pasado.

Ante esto, la presentadora de 'Válgame Dios' le envió un audio al deportista frente a la modelo, de 20 años, para preguntarle si es que conocía a Daniela Arroyo y si en verdad iban a salir.

Jefferson Farfán no se quedó callado y respondió el audio enviado por Gigi Mitre. "En verdad esto me parece un show de la chica Daniela, me sorprende bastante que haya personas que hagan estas cosas, uno amablemente accede a tomarse una foto o un vídeo. Yo a la chica no la conocía, la conocí ahí, por unas amigas en común. Me habló un par de cosas, me dijo que era de Trujillo y le dije que era bonito porque nos encontramos con Richard Acuña, que me pareció hermoso", sostuvo.

Por ese motivo, el futbolista negó cualquier tipo de relación con la joven Daniela Arroyo. "Y lo del chifa, obviamente, jamás iba a ir porque no la conocía, la conocí recién ahí en la discoteca, pero recibí la invitación de ella, obviamente. Quiero dejar en claro que con esa chica no hay nada, la conocí ese día y nada más", sentenció.

