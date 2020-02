El futbolista nacional Jefferson Farfán estuvo en una entrevista exclusiva con el programa “En boca de todos” y fue consultado por varias temas, como por ejemplo su actual relación con la salsera Yahaira Plasencia y también sobre el tan sonado tema de sus pequeños hijos.

Recordemos que desde hace algún tiempo, Melissa Klug viene declarando en distintos medios que Jefferson no les da calidad de tiempo a sus menores hijos.

Maju Mantilla, conductora de 'EBT’, sometió al seleccionado a un ‘Ping pong’ de preguntas, donde una de las principales interrogantes fue sobre sus tres hijos Maialen, Adriano y Jeremy.

"El mejor momento de mi vida fue cuando nacieron mis hijos. Yo hablo con ellos, trabajo fuera muchísimos años, es muy complicado por el tema del tiempo y trato, en lo que puedo, estar con ellos”, expresó la ‘Foquita’.

Por otro lado, el momento se aprovechó al máximo para preguntarle al futbolista sobre su actual estado sentimental,

“Yo no estoy todavía casado, pero estoy muy feliz. Sí (estoy enamorado). No voy a hablar, de ese tema no hablo, solo te puedo decir que estoy muy feliz”, manifestó.

Jefferson Farfán sobre sus hijos (Video: América TV)

