La cantante nacional, Yahaira Plasencia, viene estando en el ojo de la tormenta tras unas declaraciones que brindó, donde aseguraba que fue triste no ver a los menores hijos de Jefferson Farfán en el avant premiere de la película “La Foquita: El 10 de la calle”. Y es que recordemos que la salsera acudió a la alfombra roja junto a la mamá de Farfán, Doña Charo, y su hija mayor Maialen.

Tras las declaraciones de Yahaira, Melissa Klug salió al frente y aseguró que le entablaría una demanda por mencionar a sus hijos en televisión nacional.

“Yo di una opinión, no he dicho absolutamente nada malo, y no pienso opinar de la señora, ni de nadie. Yo di mi opinión y punto”, dijo tajante la artista.

Asimismo, la intérprete de “Cobarde” aseguró que se encuentra tranquila porque no ha dicho, ni se ha expresado mal en ningún momento.

“No he mencionado el nombre de sus hijos en ningún momento. Yo siempre me he mantenido al margen. Solo di mi opinión y punto”, expresó.

Por otro lado, la cantante salsera aún no tiene fecha confirmada para irse a radicar a Estados Unidos, ya que menciona que es un tema un poco complicado.

“Aún no se sabe, no tenemos fecha. Es un poco complicado, pero vamos a ver qué pasa”, finalizó.

Yahaira sobre demanda (Video: América TV)

