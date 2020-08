Jenko del Río asado con Paloma Fiuza por decir que está divorciada [VIDEO]

A Jenko del Río no le gustó para nada que Paloma Fiuza gritara a los cuatro vientos que está divorciada.

"Ya se sabía, para qué tenía que volver a decirlo. No necesita prensa de esa forma, puede trascender de otra manera porque tiene talento. Paloma ya no es parte de mi vida, no necesita hablar de mi. Si hablo de alguien es porque es mi trabajo no por otra cosa", sostuvo Jenko del Río.

Asimismo, el conductor de 'Hola a Todos' contó que su exesposa "fue especial en mi vida, pero ahí quedaron las cosas. ¿Qué está saliendo con alguien? Eso es lo que se dice. Yo estoy feliz y agradecido con el canal por la oportunidad que me ha dado. Soy pasional en lo que hago, ahora que estoy soltero disfruto mi momento", indicó.

Interrogado sobre que pasaría si Paloma lo vuelve a mencionar, Jenko del Río dijo: "Es cosa de ella, yo hice todo lo posible por retomar mi matrimonio. Nosotros retomamos, pero si no se pudo ahí queda. Ahora si vuelvo a enviarle un mensaje (por wasap, para que no hable de él) se puede malinterpretar. Quiero evitar verla porque después dicen que la sigo. Cada quien por su lado, es mi ex, ahí nomás".

Finalmente, Jenko Del Río aseguró que todos los comentarios en su contra respecto a que es violento no es verdad. “Me dolió mucho, sobretodo cuando la gente empezó a especular cosas que jamás pasaron. Me crié entre siete mujeres, no puedo ver a una mujer llorar. Soy impulsivo, pero me quiebro. Muchas cosas que se dijeron de mí fueron mentira”, añadió.