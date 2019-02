Jennifer Aniston celebró sus 50 años y Brad Pitt fue el invitado de honor

El fin de semana pasado en la ciudad de Los Ángeles la actriz estadounidense, Jennifer Aniston, celebró su cumpleaños número 50 por todo lo alto en el hotel Sunset Tower de dicha ciudad.

Como era de esperarse, muchos famosos de Hollywood allegados a la recordada protagonista de 'Friends' se dieron cita en dicho recinto, pero de acuerdo a declaraciones de una fuente cercana a Jennifer, el invitado que más sensación causó en la fiesta fue la expareja de Aniston, el actor Brad Pitt.

Dicho informante señaló a la revista People que con el afán de mantener un perfil bajo, Brad Pitt llegó a la fiesta con una gorra, algo que no ayudó demasiado a mantener en secreto su identidad.

A la fiesta asistieron más de 200 invitados entre los que figuran Katy Perry y el actor Orlando Bloom así como la presentadora de TV, Ellen DeGeneres. También estuvieron famosos de la talla de Barbra Streisand, Jason Bateman, George y Amal Clooney.

Se sabe que Robert Downey Jr., Reese Witherspoon, Rande Gerber, Pharrell Williams, Keith Richards, David Arquette y Courteney Cox, también celebraron junto a Jennifer Aniston está importante fecha.

Se conoce que el trato que recibió Brad Pitt no fue nada especial pues las fuentes de la revista People aseguran que Jennifer conversó de manera amena con Brad, pero su preocupación principal fue que todos sus invitados la pasen realmente increíble.

Además la organización de la fiesta y muchos de los invitados se aseguran que Brad Pitt no aparezca en ninguna fotografía en redes sociales.

Pero el detalle más controversial no solo fue la llegada de Brad Pitt o el de otro ex novio de Jennifer, el músico John Mayer o la ausencia de Justin Theroux, el último ex marido de la actriz, sino la caída de Reese Whiterspoon a la salida de la fiesta frente a toda la prensa.

