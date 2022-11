La actriz Jennifer Aniston atraviesa un díficil momento luego de confirmar que su padre John Anthony Aniston falleció el pasado 11 de noviembre. Mediante sus redes sociales, la protagonista de “Friends” compartió un emotivo mensaje de despedida.

La actriz que dio vida a ‘Rachel Green’ en “Friends” utilizó su cuenta oficial de Instagram para compartir una serie de fotografías en las que aparece junto a su padre y se despidió con una emotiva carta.

“Dulce papá… John Anthony Aniston. Fuiste uno de los humanos más hermosos que he conocido. Estoy tan agradecida de que hayas subido a los cielos en paz y sin dolor. ¡Y el 11/11 nada menos!”, escribió Aniston.

“Siempre tuviste el momento perfecto. Ese número siempre tendrá un significado aún mayor para mí ahora. Te amaré hasta el final de los tiempos... No olvides visitarme”, añadió la actriz en su publicación de Instagram.

Colegas de Jennifer Aniston como Reese Whiterspoon, Ryan Reynolds, Jennifer Lopez, Gwyneth Paltrow, Kaley Cuoco, Lindsay Lohan, Taika Waititi, Justin Theroux, Lisa Kudrow, Naomi Watts, entre otros se unieron a los mensajes de despedida.

Como se recuerda, John Anthony Aniston, de 89 años, fue reconocido en junio con un premio Daytime Emmys Lifetime Achievement Award por su papel de larga data en la telenovela “Days of Our Lives”. Aunque no asistió a la ceremonia de entrega, su hija apareció de forma virtual en el escenario y celebró la trayectoria de su padre.

Cabe señalar que el padre de Jennifer Aniston también fue actor y participó de reconocidas series de televisión como “Search for Tomorrow”, “The West Wing”, “Gilmore Girls” y “Mad Men”. Además, antes de su fama en TV, tuvo un destacado paso en decenas de producciones teatrales.

