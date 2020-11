La Diva del Brox, Jennifer López, lanzó su nueva canción: “In The Morning” del compositor peruano Patrick Romantik. El nuevo éxito de JLo se encuentra en todas las plataformas musicales.

Cabe recordar que el programa “Magaly Tv: La Firme” converso en exclusiva con el artista peruano donde contó detalles inéditos de la producción.

“Fue muy sorprendente. A todos nos avisaron como hace una semana, yo estando en Lima no lo creía. Mira la vida que regalo me da, de pronto Jennifer me iba a grabar una canción en inglés, algo que yo había anhelado tanto. Le encantó y dijo que quería que sea para su próxima marca porque el tema habla sobre el cuerpo”, señalo el peruano.

Patrick Romantik ha co-escrito “Duele El Corazón” (2016) interpretado por Enrique Iglesias, “Mayores” (2018) interpretado por Becky G junto a Bad Bunny.

Recordemos que a principios de este mes, la latina más explosiva del firmamento musical fue galardonada como el Icono del Pueblo de 2020 en el People’s Choice Award (PCA).





