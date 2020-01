Jennifer Lopez y Álex Rodríguez recibieron el Año Nuevo en familia, en una gran fiesta donde no faltaron las risas y el baile. Así quedó evidenciado en sus publicaciones que ambos realizaron en sus respectivas cuentas de Instagram.

En un video publicado por exbeisbolista, vemos que la pareja estuvo acompañada de sus hijos, y juntos realizaron la cuenta regresiva para la medianoche.

Al terminar el conteo, la cantante y su pareja se unieron en un beso frente a la mirada de sus hijos. Tras ello, la diva de Bronx abrazó Max y Emme, mientras que Álex hizo lo mismo con sus hijas.

“Feliz Año Nuevo 2020”, fue el mensaje con el que Rodríguez acompañó la publicación que hasta el momento cuenta ya con más de 800 reproducciones y con un sinfín de comentarios.

“Feliz año nuevo a toda tu encantadora familia”, “¡Feliz año nuevo para ti y tu hermosa familia!”, “Comienzo del año con las personas que amas y te importan”, “Feliz año nuevo a toda la familia”, son algunos comentarios que dejaron los fanáticos.

Por su parte, Jennifer Lopez también compartió un extenso mensaje en su Instagram en el que agradeció por todas las cosas buenas que le sucedieron durante la última década.

“2019. Es el último día de una década. ¡Wow! Cuando pienso en 2010, y pienso en todas las cosas que sucedieron entre ahora y luego sonrío suavemente y estoy contenta por dentro, porque a pesar de que ocurrieron algunos momentos difíciles, me doy cuenta de que sobreviví a todos y me llevaron al mejor momento de mi vida, hasta ahora. Sinceramente, no cambiaría nada. Me siento más fuerte y en paz con quien soy ahora. Espero que todos puedan mirar hacia atrás de la misma manera y disfrutar cada momento de su viaje. Pruébalo, disfrútalo. Son los años 20. ¡Prepárate para rugir! ¡Y reír, bailar y vivir!”, fue lo que escribió la intérprete de “On the Floor”.