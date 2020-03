Jennifer Lopez es una de las artistas más queridas del mundo. Hace unos días fue noticia debido a la muerte de su primer amor, David Cruz, quien dejó de existir a los 51 años de “un padecimiento cardíaco”, de acuerdo a TMZ. Pero hace unos meses, en febrero para ser exactos, JLO acaparó todas las portadas tras su presentación en el Super Bowl, junto a la colombiana Shakira.

De hecho, el Show de Medio Tiempo durante el Super Bowl LIV, fue una de sus magníficas presentaciones. En esa oportunidad, Lopez abrió su participación con “Get Right”; para después cantar “Waiting For Toninght”. Además de su reconocida melodía “On The Floor”; también no tuvieron desperdicio “Ain’t It Funny”, “Booty” y “Let’s Get Loud”.

Sin duda fue una de las presentaciones más memorables que el mundo ha podido ver de la estadounidense de origen puertorriqueño. Aunque, sus conciertos están llenos de halagos por todo el performance, algunas veces ha tenido que pasar inconvenientes que, gracias a Dios, no terminar en tragedia.

En una ocasión, Jennifer Lopez pasó un momento vergonzoso durante una presentación en Las Vegas. En aquella oportunidad, sus movimientos la traicionaron y terminó rompiendo su traje en medio del concierto. Esto ocurrió en 2016.

¿QUÉ PASÓ REALMENTE?

La estrella estaba moviendo su cuerpo al ritmo de su exitosa canción “On the Floor”, su clásico era el último tema de la noche, con el que iba a despedirse de sus miles de fans que se dieron cita en Las Vegas; por ello, JLO le puso más entusiasmos. Sin embargo, al agacharse, terminó rompiendo su pantalón.

Lejos de detener el show, como toda una profesional con experiencia y recorrido en los escenarios, la cantante con su concierto y pasó desapercibido. El momento incómodo no hubiera dado la vuelta al mundo, si no fuera por TMZ que registró la situación en video para la posteridad.

NO FUE LA ÚNICA VEZ

Pero no fue la única vez que Jennifer Lopez sufre un accidente en el escenario. En 2019, la artista preocupó a sus fans al ser captada saliendo de una clínica médica con una herida a la altura de su ojo derecho.

Y aunque el día que fue captada por los paparazis compartió una fotografía en sus redes en la que posaba en cama con una compresa en el lugar de la herida, tuvo que pasar un mes para que finalmente la cantante latina revelara las causas que la originaron su herida.

A través de sus redes sociales, la ‘Chica de El Bronx’ señaló que durante una presentación se golpeó con el micrófono. “Solo miré a un lado en el momento equivocado”, señaló aquella oportunidad.

Y aunque un poco desconcertada, JLO continuó el show como si nada hubiera pasado y se entregó completamente a su público, que feliz por su actuación, no dejó de ovacionarla toda la noche. Sin duda alguna, este también fue un show complicado para Jennifer Lopez.

