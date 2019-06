Jenny Kume sobre Guty Carrera en El Valor de la Verdad: "Quizá ahora necesita platita"

Guty Carrera se sentará este sábado en el sillón rojo de El Valor de la Verdad para contar lo jamás antes dicho y enterada de la noticia, Jenny Kume no pudo dejar de opinar.

La popular 'Castigadora', Jenny Kume, cree que el retorno de Guty Carrera se debe porque ya no tiene dinero y porque recordó lo quien que le cayó el dinero ganado la primera vez en El Valor de la Verdad al contar su vida.

"Quizá ahora necesita platita y tiene que ‘recursearse’", dijo Jenny Kume para Trome y para ella, a Guty Carrera quizá no le habría ido bien en México. "Si me va bien en algún lugar, no regresaría. Pienso que la suerte no le acompañó".

¿Se comunican?

Según Jenny Kume ya no mantiene comunicación sensual con Guty Carrera, pero sí se habría encontrado con él en algunos programas de televisión. "No hay ninguna rencilla ni rencor por el hecho que negó", acotó.