Jéssica Cediel es una modelo y presentadora colombiana muy querida no sólo en su país sino también en Miami, adonde llegó a trabajar en 2014. Varios años antes de viajar a Estados Unidos, ella se sometió a una cirugía estética para aumentar sus glúteos, una decisión de la que se lamenta hasta la actualidad.

Y es que el año 2009, su amigo Martín Carrillo, un cirujano estético, la convenció de realizarse un tratamiento para levantar aún más sus nalgas, aunque al principio dudó e incluso su familia se opuso, la joven, que en aquel entonces tenía 27 años, terminó aceptando; algo que cambió su vida para siempre.

“Él era mi mejor amigo y se había convertido en mi paño de lágrimas. Yo antes tenía problemas de acné en el rostro y él fue el único que me ayudó a curarlo, desde momento se ganó mi confianza y empezamos a compartir todo. Un día me dice que estaba promocionando un servicio para los glúteos y que ya lo había practicado a varias personas conocidas; entonces me señala: ‘Mira es ácido hialurónico, una sustancia que el cuerpo absorbe en seis meses y no pasa nada’. Le dije a mis padres y me dijeron que no, pero al final y desgraciadamente acepté”, contó en una entrevista que dio a Despierta América.

La decisión de aumentarse los glúteos pusieron en riesgo su vida, incluso las cicatrices están hasta ahora (Foto: Jéssica Cediel / Instagram)

ALGO NO MARCHABA BIEN

Cediel cuenta que un día en 2011 se encontraba promocionando ropa interior, pero se dio con la sorpresa que le había salido un bulto en la parte lumbar y pese a los masajes, alimentación y ejercicios que hacía, éste no desaparecía.

“Le avisé a una productora que tenía un ‘gordito’ y ella me aconsejó que vaya a Medellín y busque al especialista Oscar Tirado, de quien me dio muy buenas referencias (…). Fui a verlo, me sometió a una cirugía y al otro día, ya sin anestesia, me preguntó asombrado: ‘¿A ti qué te hicieron?’, yo no sabía de qué me hablaba”, contó.

Pese a todo, la presentadora agradece estar viva (Foto: Jéssica Cediel / Instagram)

RECIBE LA PEOR NOTICIA

Después de calmarla, el médico le manifestó que en la zona de sus glúteos no tenía grasa sino biopolímeros, una especie de plástico líquido. Tras salir de su sorpresa, la modelo le contó que un amigo suyo le había hecho un procedimiento estético en el que le inyectaron un ácido que iba a ser absorbido por su cuerpo, pero él le dijo que eso sólo existía para tratamientos faciales mediante una jeringa y en pequeñas proporciones milimétricas.

“Me operó 15 días después, me puso una anestesia general que ponía en riesgo mi salud. Incluso para retirar esa sustancia de mi cuerpo, el especialista utilizaba un láser especial para derretir el plástico quemado que había entre mi músculo y piel (…). Que te digan: ‘Tienes plástico por dentro’ fue terrible, es algo que no podía dar marcha atrás ya que estaba dentro de mí y aún sigue porque hay secuelas de eso, pues la piel se me despegaba de la espalda”, narró entre sollozos.

Debido a ello, tuvo que pasar por varias cirugías para reconstruir esa zona de su cuerpo, además de pasar muchos meses convaleciente. “Cuando me dijeron que me iban a intervenir por tercera vez, lo fui a buscar. Lo único que atinó a decirme Martin Carrillo fue: ‘Se me olvidó decirte que al año que te hice la cirugía salió un lote de productos falsos, por lo que debió haber sido eso’ (…). Me duele el daño que me hizo y aún más porque no puedo perdonarlo”.

LAS CICATRICES SIGUEN

Después de varios años y tratamientos, hace unos días Jéssica Cediel se animó a mostrar en una historia de Instagram las cicatrices que le dejaron las cirugías en su cola. “La amo, gracias a ella sigo viva y mejore mucho mi calidad de vida”, escribió.

En el clip se ve su cicatriz queloide y como no quedó bien, anunció que se someterá a una nueva intervención para que mejore el aspecto de sus nalgas.