Yahaira Plasencia vuelve a hacer noticia, pero esta vez por las declaraciones de Jessica Newton. Resulta que la organizadora del Miss Perú confesó que quisiera tener en el certamen de belleza a la “Patrona”.

“Ojalá la tenga en el concurso”, dijo Jessica Newton al ser consultada sobre la interprete de “Y le dije no”. “A mí me gusta, siempre he dicho que me gusta Yahaira (Plasencia). De alguna manera, ojalá la tenga en el concurso”, añadió.

Para Jessica Newton, Yahaira Plasencia es una mujer guapa. "A mí me parece guapísima, tiene unas piernas increíbles, habría que hacer algunos entrenamientos, pero eso lo hace cualquier mujer cuando está compitiendo. A mí me parece guapa, tiene un manejo de su cuerpo impresionante, tiene una linda voz”, agregó en conversación con Carlos Galdós.