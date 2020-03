El organizador de concursos de belleza Diego Alcalde arremetió contra la ex Miss Perú Jessica Newton por desacreditar el concurso “Miss Teen Universo”.

Recientemente, Jessica Newton dio a diario Ojo que la ganadora de su concurso “Miss Perú La Pre” representará al país en el “Miss Teen Universe”.

Sin embargo, según Diego Alcalde esto no sería verdad ya que él es dueño de la franquicia que enviará candidata peruana a ese concurso.

“El Miss Teen Universe es el único certamen, no hay otro. Alexander Montiel, presidente de este concurso tiene la marca registrada a nivel internacional . Y en Perú quien tiene la franquicia y autorización de elegir a las candidatas en nuestro país soy yo, no hay otra persona. Tengo como séptimo año consecutivo la franquicia y además documentos que me avalan”, explicó Alcalde.

“Somos la plataforma más importante que ha dado a conocer a las jóvenes más bellas del país. Y esto les ha permitido ser mujeres empoderadas que han logrado su sueños de no solo traer una corona al Perú, sino de cumplir su sueños”, agregó.

Según Diego Alcalde, Jessica Newton ha intentado dejarlo como un mentiroso tanto a él como a Edith Tapia, quien es la couch de las candidatas que él selecciona para el Miss Teen Universo Perú.

“La señora me ha querido dejar como un mentiroso e incluso no solo me ha mencionado a mí, sino a la couch de mis candidatas del Miss Teen Universo Perú, Edith Tapia. Tengo como demostrar lo que digo porque lo declaró a la prensa a través de videos y vía streaming. Lamento el mal proceder de la señora quien en vez de promocionar su concurso me usa para hacerme quedar mal ante los periodistas y el público”, manifestó.

Pese a los comentarios de la presidenta del Miss Perú, Diego Alcalde continuará con su concurso “Miss Teen Universe Perú”, que se realizará este 22 de marzo Teatro Chino de Jesús María. La ganadora viajará a Colombia en marzo del 2021 para representar al Perú.

