Magaly Medina y Carlos Cacho calificaron de “raro” que Ivana Yturbe haya terminado en un hospital por sufrir una descompensación mientras participaba en el concurso de belleza Miss Progress International 2019. A ellos se unió Jessica Newton, con quien la ‘princesa inca’ tenía una cercana amistad.

No obstante, esta vez Jessica Newton tuvo duras palabras contra la modelo, según reveló el propio Carlos Cacho en su programa “#YoCarlos”, por Exitosa.

“En realidad yo no me creo la descompensación por el ampay a Mario Irivarren, tengo otra información, no la tengo confirmada y no la puedo lanzar. Pero Jessica Newton está más que furiosa, he conversado con ella y me ha dicho (...) ‘estoy harta de que las personas no tomen con seriedad y con responsabilidad la participación en la organización en Miss Perú', que ya se cansó y que se va a dedicar solamente a la elección de la siguiente representante de la belleza peruana y que por poco y no le importa lo que le pase a Ivana Yturbe. Esa reacción de Jessica no puede ser en vano (...) ahí hay algo que no se ha dicho”, contó Carlos Cacho.

En ese sentido, el conductor leyó un mensaje que Jessica Newton le envió a través de Whatsapp: “Lo que Jessica me dice en el audio es demasiado grueso (...) pero me escribe y me dice 'yo creo que ya ha sido suficiente, la belleza no disculpa tanta inmadurez, deben cambiar o retirarse porque aburren´”.

Al ser consultada por el mismo programa, la presidenta del Miss Perú reveló que no ha tenido contacto con Ivana Yturbe: “Ni he estado ni quiero estar (en contacto con Ivana). No he intentado llamarla ni ella a mí tampoco”.

“Ella no es parte del Miss Perú, ella no es parte de mi organización y no me toca comentar nada. Ella ya no tiene nada que ver conmigo”, agregó Jessica Newton.