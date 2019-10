Marina Mora criticó duramente la organización del último Miss Perú e incluso se mostró en desacuerdo con la participación de Ángela Ponce, la Miss España, en el concurso de belleza.

Y es que según Marina Mora, en su concurso “Miss Teen” solo aceptan “mujeres”. En ese sentido, Jessica Newton no se quedó callada y lamentó los comentarios de su exreina.

“La verdad yo no voy a perder ni un minuto hablando de nadie. Cada peruano es libre de pensar como quiera, yo voy a construir. Yo no sé ni siquiera de su trabajo, entonces estoy feliz de tener a Ángela Ponce. Creo en los derechos humanos, creo en el valor de cada ser humano y sí, me da mucha pena, porque ya no me indigna, que no respetemos los derechos de las personas, que no respetemos a las mujeres. Yo creo que nuestra libertad, incluso de palabra, termina cuando empieza la libertad del resto y eso es lo que yo quiero aportar desde la plataforma del Miss Perú. Si hay gente que está de acuerdo; qué bien, si hay gente que no está de acuerdo; nada puedo hacer”, manifestó Jessica Newton en entrevista con diario Ojo.

Pero eso no fue todo, ya que Jessica Newton pidió a Marina Mora que reflexione, ya que ella fue Miss Perú y debe representar a todas las mujeres.

“Hay gente que critica a los demás, yo creo que lo único que le diría a Marina Mora es que mire su corazón porque ella también ha sido una reina nacional y le toca ser quien represente a las mujeres en su totalidad y no que les ponga límites ni que las critique. Yo me sorprendo y me da mucha pena, pero ya queda en ella y en su corazón”, dijo la presidenta del Miss Perú.

VIDEO: Marisol Mayta