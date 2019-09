Marisol Mayta

La organizadora del certamen de belleza Miss Perú, Jessica Newton, presentó a las nuevas participantes del concurso en su nueva edición y reveló qué es lo que tuvo que hacer para evitar escándalos pasados como el ocurrido con la exreina de belleza Anyella Grados.

Para evitar estos problemas, Jessica Newton les ha hecho firmar a sus candidatas un “código de compromiso”.

“Queremos dejar en claro que, para el Miss Perú, el desarrollo personal es fundamental, queremos una mujer madura, una mujer que sabe trabajar y que le cuesta a la mujer peruana trabajar. Creo que cuando recibimos muchas cosas sin darle el valor, creo que cometemos el error de no cuidarlas. Cada una de ellas saben por qué están acá, han firmado un código de compromiso donde está claro qué esperamos de ellas, es la primera vez que hemos establecido que la Miss Perú tenga un horario de oficina, ella va a venir y diseñar su oficina, la prensa la podrá visitar y postear su plan de trabajo”, contó.

De un grupo de 10 candidatas se elegirá a la nueva soberana que reemplazará a la destituida Anyella Grados para que nos represente en el Miss Universo 2019.

A esto se suma que cuatro reinas más participarán del Miss Grand International, Miss Supranational, Miss Eco Internacional y Reina Hispanoamericana respectivamente.

¿Qué perfil están buscando ahora?

Mujeres maduras, mujeres que tengan un desarrollo personal importante y no solo en estudios sino en emprendimientos, fuertes y sobretodo comprometidas, creo que es un placer hablar a cada una de ellas porque cualquiera puede representar a la mujer peruana.

Estas reinas también estas ligadas a las redes sociales…

Yo creo que sí, las reinas deben de aspirar a otras, las mujeres deben de ser guerreras, trabajando, una mujer que la veas trabajando, que se comprometa, que me sorprenda a mí en los horarios de trabajo y lo veo en cada una de ellas, las veo estudiando, trabajando así que contenta, orgulloso y sé que cualquiera puede representarnos

¿Con tu experiencia se espera que traigan una corona?

Bueno yo quiero cinco coronas y por eso son cinco reinas, no sé si todas podrán viajar pero estamos apostando por las 5 para que nos traigan los títulos internacionales que tanto estamos esperando

Has recibido críticas de que el certamen de la final sea en el teatro Maracaná y no en el teatro municipal...

Yo lo he visto remodelado, ¿qué pasó?, para mí es el gran maracaná, me enamoré del teatro y tiene la posibilidad de hacer tres pisos, de tener barra, por primera vez vamos a sentir la emoción de la gente en el teatro y creo que las redes a veces comentan sin saber

Porque te han dado duro en redes sociales…

Mira yo estoy acostumbrada a que me den duro, pero creo que todos quienes comentan deberían salir y dar la cara porque de opinologos…

En esta oportunidad los chaperones cuidarán a las reinas porque hemos visto en antecedentes de Anyella Grados…

No, ninguna mujer que se respete necesita que la cuiden para portarse bien, ninguna. Creo que es un faltamiento del respeto que yo le ponga un chaperon a cada una, eso está mal, lo raro es que se porten mal. Lo correcto es que se porten bien

En el contrato que han firmado tiene un acuerdo de alejarse de la vida nocturna, discotecas…

Yo no tengo problemas a que vayan a las discotecas, ¿tú tienes un problema en ir a la discoteca?

No, pero en su calidad de Miss deben de cuidar su imagen...

Mira, yo la verdad que estoy metida en Miss Peru 2019 y verter un comentario sería faltarle el respeto a las candidatas

¿Qué detalla el compromiso?

Las hemos hecho más claras, el hecho de la cantidad de horas, el hecho que tenga horarios, plan de trabajo, que tenga que ceñirse a un plan social, el cual vamos apoyar y tendrá que rendir sus avances mes a mes con la prensa. En estos años hemos crecido mucho, tenemos buenos representaste y se pueden activar muchos eventos.

¿Quizás no ir a algunos eventos?

Las Misses van a eventos desde que yo me acuerdo, yo he sido Miss Perú hace 30 años y no he dejado de bailar

Quizás por algunos comportamientos…

A las mujeres no se les tienen que tener guardadas

Comentaste que quieres a Yahaira…

Mira en este momento estoy solo centrada en mis candidatas y la manera que sigo es la correcta

Tienes a Fernando Carrillo de jurado, ¿habrá otra persona?

Solo reinas, pero Fernando ha comenzado a conducir y me encanta la idea de poder hacer una plataforma que está más abierta

¿Quiénes serán jurados?

Esta Karen, Adriana Zubiate

Deyvis va a cantar, pondrá la cuota musical…

Deyvis pone la cuota musical en mi casa siempre