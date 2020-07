Jessica Newton, a sus 54 años de edad, luce muy bien gracias a los cuidados personales a los que se somete cotidianamente. La empresaria nunca ha negado las cirugías estéticas que se ha hecho en el cuerpo para mejorar y conservar su belleza.

¿Cuántas cirugías me he hecho? Todas (risas). A los 35 años declaré que me gustaría envejecer del brazo de mi cirujano plástico”, comentó en una entrevista realizada en el 2011.

Recientemente, la organizadora del Miss Perú volvió a someterse otro ‘arreglito’ en su rostro, para ser específicos, en sus orejas.

En un video publicado en su Intagram, la exreina de belleza muestra feliz el resultado de su última intervención quirúrgica.

“La verdad que no queda absolutamente nada (de cicatriz)”, dice mientras muestra el lóbulo de su oreja.

“Un éxito la operación de orejas”, agregó.

Jessica Newton se aplica ampollas para bajar de peso

De otro lado, reveló que se aplicó una tercera ampolla para bajar de peso.

“Y ahora mi ampolla para alcanzar mi peso ideal”, se le escucha decir al lado de su médico.

