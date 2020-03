La organizadora de certámenes de belleza, Jessica Newton, salió al frente luego de la grave denuncia que hiciera la madre de una concursante al Miss Perú Teen 2019.

La demanda fue hecha por la señora Sully Orellana Rojas, cuya hija de 16 años, de iniciales C.N.D.L.C.O, participa en el evento. La madre de familia denunció por estafa a Jessica Newton y a Ludwin Lobatón Velásquez ante la Fiscal Provincial Penal de Turno de la Fiscalía Corporativa de Huancayo.

Ante tales acusaciones, Jessica Newton salió al frente para señalar que la señora procedió así solo porque no eligieron a su hija.

“Yo no voy a elegir a quien no considere que está completamente capacitada. Hablen con la señora, yo he hablado con la señora y me dijo que no habló con la prensa”, señaló.

“La organización jamás ha vendido la corona, ni la venderá. La mamá se molestó porque no elegimos a su niña”, agregó.

Respecto a las jóvenes candidatas y la manera de elegirlas, Jessica Newton revela que ella es muy tradicional y que un requisito básico es que las menores vivan con sus padres.

“Que vivan con sus padres y que tengan una vida ordenada. Qué espantoso, creo que de alguna manera le pido a los padres que se ocupen de sus hijos. No los traten como si fueran adultos porque no lo son. Las candidatas deben tener personalidad y valores”, añadió.

