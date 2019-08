Jessica Newton "trolea" a su hija Cassandra con Deyvis Orosco al pedir deseo de cumpleaños

Este 7 agosto, Cassandra Sánchez De Lamadrid cumple 27 años, y tanto su mamá Jessica Newton como su novio Deyvis Orosco no han dudado en dejarle mensajes de amor a la joven.

Inclusive, la organizadora del Miss Perú 'troleó' cruelmente a su hija cuando estaba apunto de soplar las velas para pedir un deseo por su onomástico.

Como se aprecia en el vídeo, Jessica Newton detiene a Cassandra antes de pedir el deseo, diciéndole: "No, no, tu vida no solo es el Orozo, piensa bien", dijo entre risas, dejando entrever que Cassandra estaría pidiendo un deseo de amor.

Esto, sin duda, causó grandes carcajadas entre sus familiares que se encontraban en la cena familiar junto a Cassandra Sánchez De Lamadrid. Pero para asegurar que solo era parte de una broma, Jessica colocó: "Feliz cumple @casemaze. Te quiero @deyvisorosco".

Como se sabe, la hija de Jessica Newton confirmó su relación con el cumbiambero en diciembre del año pasado. Desde ese momento, la pareja se luce libremente en redes sociales.