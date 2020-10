La periodista Jessica Tapia, quien radica desde hace varios años en Estados Unidos, anunció que votará por el presidente Donald Trump en las elecciones presidenciales que se llevarán a cabo en noviembre.

En una publicación de Instagram, Jessica Tapia admitió que si bien su opinión no iba a ser tan popular entre sus seguidores, decidió expresar su apoyo a Trump porque es su derecho como ciudadana de los Estados Unidos.

“Tal vez este post “ofenda” a muchos simplemente xq no concuerda con sus puntos de vista. Lo lamento. Me enseñaron a no tener miedo en expresar mis opiniones políticas así sean cuestionables por otros. Debo respaldar lo que creo correcto pero siempre con educación y rectitud”, explicó Jessica Tapia.

“Yo tengo el derecho de apoyar la línea republicana. Es MI voto. No de mi familia, esposo o amigos. Es MI voto y como ciudadana lo ejerceré este Nov 03. Nos vemos en las urnas”, agregó Jessica Tapia.

Peruana apoya a Trump

Cabe resaltar que la periodista no es la única compatriota que ha expresado su apoyo a Donald Trump. Meses atrás, una peruana se hizo viral por lanzar un contundente mensaje en apoyo al presidente de EE.UU. y puso a Venezuela como ejemplo del resultado de una economía socialista.

En un video publicado por el propio Trump, la mujer explicó a los estadounidenses que millones de inmigrantes venezolanos habían huido al Perú en busca de mejores oportunidades.

“A los socialistas que piensan que eso (Joe Biden) es mejor, están equivocados. Vengo del Perú, mis vecinos vienen de Venezuela y viajé a Venezuela cuando mi hijo tenía 8 años. Es un hermoso país, pero está destruido. Nosotros (estadounidenses) podemos trabajar, cocinar, ver, estudiar con nuestros hijos. Ellos (en referencia a Venezuela) no tienen nada”, dijo la mujer en ese momento.

