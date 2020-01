El reconocido cantante Jimmy Santi es el invitado para estar sentado en el sillón rojo de “El Valor de la Verdad”, conducido por Beto Ortiz.

Y es que el artista no tuvo reparos en contar un pasaje interesante de su vida, cuando un millonario italiano le ofreció regalarle un automóvil de la marca Lamborghini.

“Yo estaba de paseo por Francia y ahí lo conocí. Estuve trabajando seis meses en París y luego me fui a Italia a visitar al conde", comienza narrando el intérprete de ‘Chin Chi’.

Jimmy Santi narra cómo es que era la vida de este millonario hombre en Italia y cómo es que fue la entrega de este ostentoso regalo.

“Era un palacio con 20 sirvientes recibiendo al señor. Estuve 20 días ahí. Yo hacía todas las traducciones de las canciones de esa época. (...) Quería que yo fuera su amante y me trajo un Lamborghini bellísimo color amarillo con franjas negras”, cuenta el artista.

Asimismo, hizo hincapié en que nunca ha tenido la necesidad de dar su cuerpo a cambio de obtener regalos, lujos o dinero.

“Yo me escapé para no decirle que no, agradecí y todo, pero no lo acepté porque quería que me acueste con él. Nunca vendí mi cuerpo, no vendí nada para obtener algo”, finalizó.

Video: Latina TV