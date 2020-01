El reconocido cantante Jimmy Santi, es el invitado del programa conducido por Beto Ortiz, “El Valor de la Verdad”.

El artista nacional respondió la primera pregunta y explicó cómo es que se volvió un “experto” en golpear a sus ‘rivales’.

“Mi papá me enseñaba cómo golpear. Íbamos a la casa del rival para volver a pelear. Tenía que ganar yo porque me quitaba la propina del domingo y ni al cine podía ir. Me di cuenta que ese era el camino para pertenecer al grupo de muchachos ‘peleones’ y vivos. Poco a poco me fui haciendo una persona luchadora, le perdí miedo al golpe y le agradezco por eso”, cuenta el intérprete de ‘Chin Chin’.

Asimismo, también se animó a relatar una anécdota que le tocó vivir hace poco, cuando un señor que cuidaba carros, al ver que le dio 5 soles de propina, le increpó que era muy poco, a lo que Jimmy respondió con un fuerte ‘portazo’ en el vientre.

“Me gusta la bronca, me bajo del auto y me bronqueo. Me sale la juventud y me peleo. No estoy loco, ni tampoco soy enfermo. Sería tonto si fuera cuerdo. En este mundo no sobrevives siendo cuerdo, te pisotean, hacen lo que quieren contigo", finalizó respondiendo.

Fuente: Latina TV